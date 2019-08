Morte Sissy Trovato Mazza, manifestazione a Roma del sindacato della Penitenziaria

Sissy Trovato Mazza

“Noi non ci rassegniamo e vogliamo la verità sulla morte della nostra collega penitenziaria Sissy Trovato Mazza.” A sostenerlo è il segretario generale dell’Spp, il Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo annunciando una manifestazione per giovedì 29 agosto a Roma (alle 10) davanti la sede del DAP.

“Sono trascorsi oltre due anni – si legge in una nota della Sigla - da quando Sissy venne ritrovata in ospedale a Venezia con una ferita alla testa ed è passato più di un anno da quando il Ministero di Grazia e Giustizia annunciò l’impegno ad accelerare le indagini per dare notizie certe e trasparenti a noi e alla famiglia, ma purtroppo non è accaduto nulla.”

“Il pm - viene ribadito - aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul tentato omicidio, rigettata dal gip dopo l'opposizione della famiglia, che ha chiesto e ottenuto ulteriori indagini su diversi punti: Lista delle celle al quale era agganciato il cellulare, il dna sull'arma, il computer inattivo, l'assenza di sangue sulla parte finale della pistola, le denunce per il presunto traffico di stupefacenti all'interno del carcere, oltre alla vita privata e sociale”.

Secondo l’Spp persino dopo l’autopsia i numerosi interrogativi sulla morte di Sissy, rimasta vittima di un episodio definito “alquanto inquietante” all’interno dell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia non avrebbero avuto risposte.

“Un proiettile – spiega il sindacato - l’aveva raggiunta lasciandola agonizzante e in coma per due anni prima di morire nel mese di gennaio scorso. Da allora la Procura sta ancora indagando quel colpo dalla pistola di ordinanza di Sissy, ritrovata senza impronte”.

Proprio questa possibilità, collegata ad altri elementi investigativi, avrebbe permesso di abbandonare l’ipotesi di un gesto suicida.

“Una tesi – sbotta Di Giacomo - inizialmente rilanciata dalla stampa in prima battuta e a lungo vagliata dalla Procura di Venezia come sola pista possibile. Per questo riprendiamo la mobilitazione e chiediamo di riaccendere l'attenzione da parte dell'opinione pubblica sulla vicenda Sissy.”

Per il segretario dunque, “questo, purtroppo, è solo un caso del totale disinteresse del Governo e della politica sulle condizioni di lavoro e di vita del personale penitenziario e sull'emergenza del sistema penitenziario”.

E proprio alla politica “affaccendata nella ricerca di un nuovo governo” viene inviato un messaggio: “non vogliamo essere oggetto di manovre propagandistiche e per dimostrarlo continuiamo la campagna ‘Noi le vittime Loro i carnefici’ che ci ha visto impegnati in questa stagione estiva in sit-in e manifestazioni davanti gran parte delle carceri del Paese. La tutela del personale penitenziario prima di tutto”, conclude Di Girolamo.