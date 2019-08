Summer Arena: tutto esaurito per Brignano e la sua “ora” di risate e riflessioni sul tempo

Successo alla Summer Arena di Soverato per Enrico Brignano con il suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, unica data calabrese del suo tour estivo che per la serata ha registrato il tutto esaurito.

Al penultimo appuntamento della rassegna curata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, il popolare comico ha fatto divertire e riflettere il suo numerosissimo pubblico con uno spettacolo che racconta le ossessioni legate al tempo in cui lo showman, saltellando tra i minuti, a volte cantando e interagendo con i presenti, ripercorre i suoi ricordi fino a proiettarsi nel presente: dalla esilarante descrizione della vita ai tempi dell’uomo primitivo, al confronto, anche un po’ piccante, del rapporto di coppia tra ieri e oggi; dalle interrogazioni a scuola su Garibaldi fino al realistico racconto dei rapporti tra moglie e marito alle prese con le esigenze della figlia di appena due anni.

“Che sia breve o lunga, qualunque esperienza, mi raccomando, rendetela intensa”, questo il messaggio di Brignano al termine dello spettacolo, fortemente voluto da Maurizio Senese che, invitato sul palco dalla giornalista Rossella Galati ad inizio serata, ha voluto ringraziare il pubblico dell’arena, gremita in ogni ordine di posto, primo e assoluto sostenitore dell’iniziativa. E dopo l’ennesimo successo annunciato di una edizione 2019 che sta centrando un colpo dopo l’altro, da De Gregori a Irama, passando per Fiorella Mannoia, Gemitaiz, Salmo e Anastasio, ci si prepara all’ultimo appuntamento della Summer Arena: il prossimo 7 settembre salirà sul palco Andrea Baccan, in arte Pucci, con il suo show “Intolleranza zero”, basato sulla vita del cinquantenne medio.