Scoperto ad annaffiare la piante di marijuana. Arrestato giovane di Lamezia

È stato “beccato” mentre annaffiava una piantagione di marijuana. Così per R.G., 26enne di Lamezia Terme, sono scattate le manette.

Nel corso di un controllo i Carabinieri della città della Piana hanno scoperto in Località Mitoio una coltivazione in perfetto stato vegetativo, con piante alte oltre due metri, alcune delle quali ancora nei vasi.

Hanno quindi avviato un servizio di perlustrazione e di monitoraggio per intercettare il proprietario. Così hanno beccato il 26enne mentre annaffiava le piante.

A nulla è valso il tentativo del giovane di scappare, i militari sono riusciti a bloccarlo. Il 26enne ha quindi provato a disfarsi di uno zaino al cui interno sono stati trovati fertilizzanti, dosatori, piccoli attrezzi da lavoro ed istruzioni per la coltivazione.

Nella vegetazione, invece, i carabinieri hanno scoperto un tubo in gomma per l’irrigazione, collegato ad una vicina sorgente, e una foto trappola per monitorare l’area. L’uomo è accusato di produzione e coltivazione di droga, mentre la piantagione ed il materiale sono stati sequestrati.