Belcastro: “Il Lago Ampollino si sta prosciugando, colpa di A2A”

Il Lago Ampollino si sta prosciugando. È l’allarme lanciato dal sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro, che ha deciso di inviare una lettera alla prefettura e alla Regione, Dipartimento Ambiente e territorio, alla Prefettura di Crotone, e per conoscenza alla Società A2A ed al Consorzio di Bonifica Ionio crotonese.

La motivazione di quanto sta accadendo per il primo cittadino è da imputare ai “rilasci verso il consorzio di bonifica. Riduzione per i minimi vitali dei vari torrenti, fiumiciattoli e rivoli esistenti. Obiettiva difficoltà di prelevamento della risorsa idrica da parte dei mezzi antincendio nel periodo di massima allerta per rischio incendio”.

Sono, questi, alcuni degli effetti negativi derivanti dall'abbassamento significativo del livello del Lago Ampollino, nella Sila crotonese, da parte della Società A2A che gestisce anche l'importante invaso. “Ad essi vanno aggiunte le ulteriori ricadute negative, soprattutto in termini di appeal turistico dell'affermata destinazione turistica lacuale, derivanti dal ridotto impatto visivo dell'invaso con quantità di acqua considerevolmente minori rispetto al solito".