Trovata una tartaruga marina sulla spiaggia di Guardavalle: è viva ma versa in gravi condizioni

Un’esemplare di tartaruga comune “caretta caretta” è stato rinvenuto dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato sulla spiaggia del Comune di Guardavalle. L’animale marino, che si è stimato potesse avere circa 60 anni, è stato recuperato in gravi condizioni dovute all’ingestione di un amo con relativa lenza. A causa di ciò l’animale, non potendo più alimentarsi, si è spiaggiato ed è stato trovato in evidente stato di debilitazione. In seguito all’intervento del medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, l’esemplare è stato consegnato all’associazione Mare Calabria di Montepaone che provvederà alla rimozione dei corpi estranei e al recupero dell’animale.