Sorpreso a spacciare marijuana: arrestato 26enne a Isola

Un 26enne di Isola di Capo Rizzuto è stato arrestato dai Carabinieri della locale tenenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso il giovane mentre cedeva ad un’altra persona 2 dosi di marijuana confezionata del peso 2,0 grammi.

Giunti all’abitazione del giovane per una più accurata perquisizione, gli stessi militari hanno rinvenuto altri grammi 7 circa di marijuana, nonché materiale atto alla pesatura e confezionamento e 365 euro in contanti. Il 26enne è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.