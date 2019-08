Comuni morosi della Locride, raccolta dei rifiuti a rischio

È ancora emergenza nella Locride. La raccolta dei rifiuti è infatti a rischio a causa dei debito che i Comuni hanno nei confronti della società Locride Ambiente spa, l’azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio.

La società “rileva che i crediti che vanta nei confronti delle Amministrazioni comunali, sui cui territori la stessa eroga il servizio di raccolta di rifiuti, sono sensibilmente aumentati. Dall'ultima verifica fatta, la situazione debitoria dei comuni ammonta ad oltre due milioni e mezzo di euro, ai quali si devono aggiungere gli interessi di mora" .

"I continui mancati pagamenti da parte dei Comuni hanno provocato alle casse della società notevoli danni. Si è, gioco forza, creata, come peraltro riportato in una nota ufficiale inviata alla Prefettura di Reggio Calabria a firma dell'amministratore Delegato, 'una situazione di instabilità e mancanza di liquidità'. Il rischio immediato e concreto è quello di non poter garantire a breve la copertura dei costi fissi e dei servizi. Un rischio che, per onestà, lealtà e serietà, Locride Ambiente vorrebbe scongiurare”.

La società ha anticipato le risorse per conto dei comuni morosi, ma da qui a brevissimo tempo non sarà più possibile. Per questo nella nota inviata alla Prefettura, è stata chiarita la decisione di diffidare i Comuni a farsi carico della responsabilità dei costi finanziari del servizio. Ricordiamo che a tal proposito gli enti hanno due opzioni di procedura: pagare le mensilità arretrate o certificare il credito vantato da Locride Ambiente sull'apposita piattaforma del Ministero dell'Economia e Finanze.