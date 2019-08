Aeroporto Crotone. Barbuto (M5S): oneri di servizio. Nuovi voli per Roma, Torino e Venezia

“Il lavoro per l’Aeroporto di Crotone va avanti. Il presidente della Regione, proprio ieri, dopo aver chiesto ed ottenuto la delega dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha la Conferenza di Servizi finalizzata a definire il contenuto degli Oneri di Servizio Pubblico da imporre sui vari collegamenti aerei che insistono sull’aeroporto di Crotone”

È quanto afferma Elisabetta Barbuto, parlamentare del M5S e nella Commissione Trasporti spiegando che dopo lo stanziamento di nove milioni di euro per il Sant’Anna, “deciso con la finanziaria licenziata dal Parlamento lo scorso dicembre, come ben sottolineato dal comunicato della Regione Calabria, lo scorso 8 agosto” il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, aveva firmato la lettera con la quale delegava formalmente il Presidente della Regione Calabria a indire la conferenza dei servizi per l’aeroporto di Crotone prodromica all’individuazione delle tratte e, conseguentemente, all’espletamento dei bandi di gara per l’assegnazione del relativo servizio.

“La Conferenza di Servizi – ribadisce la pentastellata - servirà ad individuare i collegamenti più efficaci ed efficienti per l’aeroporto di Crotone (che dovrebbero essere Roma, Torino e Venezia e serviranno a garantire la continuità territoriale), tipologie e livelli tariffari, nonché i soggetti che potranno usufruire di sconti particolari, il numero e lo scheduling dei voli, i tipi di aeromobili che verranno utilizzati e la capacità dell’offerta”.