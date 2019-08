Nella città del Codex eletti Miss e Mister Baby 2019

Successo per l'elezione di Miss e Mister Baby 2019 nella Città del Codex. All'evento estivo, organizzato nei minimi dettagli dal Gruppo PR Night Organizzation, hanno preso parte, presso il Ristorante-Pizzeria “Ariston” in località Seggio nell'area di Rossano, 19 aspiranti (da 1 a 10 anni). Nel corso della serata, presentata magistralmente da Ilaria Abbenante, si è assistito a 2 sfilate: la prima in costume da mare, la seconda in abiti eleganti. Impegnativo il compito della giuria, presieduta dal Reporter Antonio Le Fosse, nell'assegnare la fascia di Mister e Miss Baby 2019.

Questa, per l'occasione, era formata anche da Maria Grazia La Rocca, Gennaro Graziani, Noemi Iapichino, Domenico Faraco e Roberta Rematore. Al primo posto per Mister Baby si è classificato il piccolo Giovanni Sapia, mentre per Miss Baby al primo posto si è classificata la piccola Giusy Caputo. Ai due primi classificati è stata consegnata la fascia di Miss e Mister Baby 2019. Medaglie di ricordo, invece, per tutti i bambini e le bambine che hanno preso parte al Concorso.

La serata, per l'occasione, è stata allietata, tra l'altro, dall'intrattenimento musicale a cura della brava e giovane cantante Ilaria Abbenante. Soddisfatto, in modo particolare, Luigi Abbenante, promotore del Concorso che ha visto protagonisti alcuni bambini dell'intero territorio, per la buona riuscita dell'iniziativa nella Città del Codex.

Lo stesso Luigi Abbenante, inoltre, ha voluto ringraziare la qualificata giuria, presieduta dal Reporter Antonio Le Fosse, i proprietari ed il personale del Ristorante-Pizzeria “Ariston” per l'ospitalità, la brava presentatrice Ilaria Abbenante, il service audio-luci, i genitori dei bambini e quanti hanno partecipato all'evento. Appuntamento, infine, al prossimo anno con l'edizione di Miss e Mister Baby 2020.