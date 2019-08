Struttura balneare abusiva nel cosentino: scatta il sequestro

Il Sequestro Preventivo d’Urgenza di una struttura balneare ricadente nel territorio di Corigliano-Rossano, di proprietà di C.R.A., di 63 anni, è stato eseguito dal Personale del Commissariato di Polizia e della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera del posto.

L’attività, svolta sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, ha portato a documentare l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima di circa 4.500 mq, utilizzata per la posa di ombrelloni, sedie sdraio e pedane di legno, e la realizzazione di varie strutture in muratura, su uno spazio di circa 3.000 mq, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, dalle quali si ricavavano più locali adibiti a struttura ricettiva, bar, sala giochi, attività di ristorazione, posa di giochi per bambini e servizi igienici.