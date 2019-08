Evade dai domiciliari, 32enne finisce in carcere

Era stato messo ai domiciliari dopo l’ennesimo furto ma G.P., un pluripregiudicato catanzarese di 32 anni, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione del quartiere Pistoia, a oltre un chilometro di distanza da casa.

Così per l’evasione l’uomo finito nuovamente in arresto e dopo l’udienza di convalida è stato riportato al proprio domicilio ma, sulla base di una richiesta di aggravamento della misura, per lui è scattata ora la custodia cautelare in carcere.

Ieri sera i carabinieri di Catanzaro Santa Maria si sono presentati a casa del 32enne per condurlo nel penitenziario di Siano.​