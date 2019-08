Plastic free, l’Ente camerale cosentino aderisce per primo in Italia

Cosenza è che ha aderito a “Plastic Free”, un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente.

“Concetti come sviluppo e creazione della ricchezza devono viaggiare di pari passo con quelli di sostenibilità e rispetto dell’ecosistema. Attraverso i comportamenti quotidiani è possibile sensibilizzare imprese e cittadini intorno a un tema così centrale nell’agenda politica ed economica”.

Sono parole espresse da Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, commentando la strada intrapresa dall’ente già da tempo e che la colloca come l’unica Camera di Commercio in Italia ad intraprendere questa sfida. Una filosofia complessiva tracciata da Algieri anche in occasione del suo intervento durante la quarta edizione del Parlamento europeo delle imprese a Bruxelles, organizzato da Eurochambres.

“Per un Ente proiettato nel futuro come quello della Camera di Commercio di Cosenza e sul solco delle iniziative racchiuse nel ModelloCameraCosenza – ha dichiarato il presidente Klaus Algieri – abbiamo ritenuto prioritario soddisfare i bisogni odierni senza compromettere quelli delle prossime generazioni. Una nuova e importante sfida che vogliamo vincere. Di Economia circolare ci occupiamo da tempo. E anche nella programmazione dei bandi la governance dell’ente camerale individua nella sostenibilità un criterio prioritario”.