Colpo del Crotone calcio, Maxi Lopez veste la maglia rossoblù

Veste la maglia rossoblù Maximiliano Gastòn Lopez. Il giocatore, infatti, è stato acquistato dal Football Club Crotone, che ha quindi messo a segno un gran colpo per il reparto offensivo.

L’attaccante argentino, nato a Buenos Aires il 3 aprile 1984, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta 215 presenze nella massima serie italiana condite da 46 reti. Maxi nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Barcellona e Milan, ed ha collezionato numerosi trofei: 1 Champions League, 2 volte campione di Spagna e 3 d’Argentina, giusto per citarne qualcuno. Nell’ultimo anno ha giocato in Brasile, col Vasco da Gama, andando a segno 9 volte in 24 occasioni.

Il neo attaccante rossoblù ha firmato un contratto questa mattina presso la sede del Club, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna, fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.