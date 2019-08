Cosenza, Crolla solaio di una casa nel centro storico. Evacuata famiglia

Il solaio di una casa disabitata nel quartiere di Santa Lucia di Cosenza è crollato. Il palazzo, in cui era divampato un incendio nel 2016, è stato evacuato dalla Protezione civile per ragioni di sicurezza, dal momento che per i vigili del fuoco l’intero fabbricato è a rischio di crollo.

Al momento, per evitare danni a persone, l’intera area è stata transennata e il Nucleo Decoro Urbano e la Polizia Ambientale e Protezione Civile della polizia municipale del capoluogo hanno fatto evacuare una famiglia che vive nella struttura accanto. Il Comune di Cosenza provvederà all'accoglienza degli sfollati.