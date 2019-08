Incidente a Nicotera, rimasto ferito centauro di 40 anni

Un centauro di 40 anni è rimasto ferito a seguito di un grave incidente che si è verificato questa mattina nel Vibonese. Per cause in corso di accertamento, a Nicotera, l’uomo è andato a sbattere col mezzo su cui era bordo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino, sulla provinciale che collega la cittadina alla sua frazione marina. Il 40enne, in seguito alla caduta, ha riportato una grave emorragia. Dopo il soccorso è stato trasferito in elicottero nell’ospedale di Catanzaro.