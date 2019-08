Pizzo, sequestrata area demaniale adibita a discarica abusiva

La Guardia Costiera di Vibo Valentia e Pizzo hanno sequestrato un’area demaniale marittima di circa 1000 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva. Nel corso di un controllo, i militari hanno trovato a pochi passi dal mare, in località Riviera Prangi, una discarica di rifiuti abbandonati, tra cui alcune classi e tipologie pericolose per l’ambiente, perché costituiti da materiale plastico, scarti di lavorazione per edilizia ed elettrodomestici.

Parallelamente, la Guardia Costiera ha quindi allertato l’amministrazione comunale di Pizzo, che è intervenuta per disporre le operazioni di bonifica dell’area per evitare ulteriori danni all’ambiente.