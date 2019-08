Cade da un’impalcatura mentre fa manutenzione alla propria casa. Ferito 70enne

Stava facendo lavori di manutenzioni alla sua abitazione quando, per cause in corso dia accertamento, un uomo di 70 anni di Piane Crati è caduto da un’impalcatura. Una caduta non è stata letale ed un cui il malcapitato avrebbe riportato solo alcune ferite.

Sul posto sono interventi i sanitari del 118 per le cure del caso che poi lo hanno affidato ai colleghi dell’elisoccorso, atterrato nello stadio comunale.

L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale civile di Cosenza ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Tutte le attività di soccorso sono state supportate da una pattuglia dei Carabinieri e dall’ausilio della polizia municipale.