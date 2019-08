Un 76enne di Cirò Marina è stato denunciato alla Procura della Repubblica - presso il Tribunale di Crotone - dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.

L’uomo è accusato di per lesioni personali aggravate. In particolare, a seguito di un litigio avvenuto per futili motivi, il pensionato avrebbe aggredito un 43enne del posto con una forbice, procurandogli delle lesioni di lieve entità.