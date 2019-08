Si perdono nella riserva Valli Cupe, impantanate chiedono aiuto al 115

Una piccola disavventura, fortunatamente a lieto fine, quella vissuta da tre donne nella mattinata di ieri e che avventuratesi con la loro auto all’interno della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, nel comune di Sersale, hanno perso l’orientamento e non sono più riuscite a ritrovare il sentiero del ritorno, rimanendo anche impantanate.

Le malcapitate hanno immediatamente chiesto aiuto contattando il 115, da cui hanno risposto gli uomini del Comando di Catanzaro del Vigili del Fuoco.

Su richiesta dell’operatore hanno così fornito tutte le informazioni necessarie per avviare le operazioni di ricerca, comprese le coordinate geografiche rilevate grazie al Gps del telefonino.

Sul posto è stata subito inviata una squadra del distaccamento di Sellia Marina ed un’altra della sede Centrale con delle unità SAF che, dopo circa due ore, hanno individuato le tre sfortunate turiste e le hanno raggiunte.

Le donne erano visibilmente provate ma in ottimo stato di salute. Recuperata la vettura, le stesse sono state accompagnate sulla strada principale dove ad attendere vi erano il Suem 118 ed i carabinieri, allertati dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Le donne sono state prese in cura dal personale medico per dei controlli sul posto.