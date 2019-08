Vasto incendio a Gimigliano: lambite abitazioni e colpiti casolari, famiglie evacuate

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il catanzarese ancora flagellato dal fuoco che sta imperversando su vari fronti, tenendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco in diversi interventi.

Anche l’area di Gimigliano non si sottrae a questo destino: una delle zone critiche quella di località Trearie-Corbino dove l’incendio di un bosco e di alta macchia mediterranea si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni.

Il fronte del fuoco è molto vasto e sul posto sono già operative le squadre boschive dei pompieri, altre arrivate direttamente della sede centrale del capoluogo, attrezzate di un’autobotte, e dal distaccamento volontario di Taverna.

Il Dos dei Vigili del Fuoco sta coordinando le operazioni di spegnimento delle squadre a terra e dei mezzi aerei fatti intervenire: al momento stanno infatti eseguendo dei lanci un elicottero regionale ed un Canadair mentre un altro velivolo è in viaggio e sarà a breve di supporto.

Le fiamme hanno danneggiato alcune abitazioni mentre nei terreni attraversati dal rogo sono stati coinvolti dal fuoco alcuni casolari disabitati contenenti delle attrezzature agricole.

Il sindaco del Comune di Gimigliano ha richiesto il supporto dell’Associazione di Volontariato “Diavoli Rossi” di Tiriolo e della ProCiv locale per evacuare, in via precauzionale, alcune abitazioni. A supporto dei vigili anche le squadre di Calabria Verde. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti.