‘Donare il sangue è donare vita’: l’ex dei Pooh D’Orazio a Cerisano per incontrare i donatori

“Donare sangue, è donare vita. Grazie” così esordisce il video messaggio di Stefano D’Orazio, ex batterista e voce dei Pooh. Un invito da parte di una persona vicina al mondo della donazione di sangue, che ha esortato quanti possono fare questo straordinario gesto d’amore.

“È estate, tempo di vacanze e relax ma purtroppo per tutti non è così, anche in estate ci sono tantissime persone in ospedale in attesa di una trasfusione di sangue” – ha ricordato D’Orazio invitando i cittadini a donare il sangue presso il centro trasfusionale, e per ringraziare a nome suo e a nome della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue sezione di Cerisano tutti i donatori, ha dato loro appuntamento a domenica 15 settembre alle 20,30 al palazzo Sersale a Cerisano, per incontrarli e conoscerli personalmente.