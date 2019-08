Comune di Crotone firma protocollo che contrasta il randagismo

La Regione Calabria con il DCA n. 67 del 2018 ha approvato un “Piano Straordinario Randagismo” per cercare di risolvere un atavico e cronico problema che affligge tutti i comuni calabresi.

Il Comune di Crotone non è oggettivamente in grado di offrire ricovero a tutti i cani vaganti sul territorio comunale a causa della mancanza di risorse economiche, oltre che di posti nelle strutture convenzionate, e dati i lunghi tempi di realizzazione del progetto per il canile sanitario provinciale di Crotone.

Così nel corso di un’assemblea che ha coinvolto i rappresentanti del Comune di Crotone, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, l’Ente Nazionale Protezione Animali e l’Oasi Rifugio, è stata raggiunta la conclusione che è necessario intervenire con urgenza per limitare la diffusione incontrollata del fenomeno del randagismo e contenere allo stesso tempo la spesa pubblica.

In sinergia tra le parti, dopo la prestazione delle prime cure i cani bisognosi di ricovero saranno vaccinati sterilizzati e microchippati per poi essere riammessi sul territorio tramite affidamento a un tutore maggiorenne che deve vigilare sullo stato di salute dell’animale. Ognuno di loro sarà poi registrato nell'anagrafe canina regionale a nome del Comune d'appartenenza dovendo portare un segno di riconoscimento ben visibile. Il Comune monitorerà i cani tramite il supporto delle Guardie Ecozoofile della Polizia Municipale e dei volontari rispondendone con un'assicurazione nei confronti di danni a cose o persone.

A margine della stessa riunione è stato ratificato un protocollo di collaborazione per un piano di prevenzione del fenomeno esteso anche alla specie felina, ed è stato stabilito infine che le segnalazioni da parte dei volontari delle Associazioni riconosciute dovranno essere indirizzate via mail al Comando di Polizia Municipale di Crotone alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e, per conoscenza, alla Asp Servizio Veterinario alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. l'Asp si attiverà per la cattura immediata insieme al Comando Polizia Municipale.