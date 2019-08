Auto si ribalta sull’autostrada A2. Intervenuti i Vigili

Ci sono dei feriti nell’incidente stradale verificatosi intorno alle 11 di questa mattina sulla corsia nord dell’Autostrada A2, tra gli svincoli di Altomonte e Firmo, dove una vettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza e i colleghi della stazione di Castrovillari per mettere in sicurezza i viaggiatori e il veicolo coinvolto. Alcuni occupanti dell’auto sono stati affidati alle cure del 118.