Semaforo verde per la vendemmia: si prospetta annata straordinaria

Nelle prossime settimane ci sarà il semaforo verde per la vendemmia 2019 vera e propria con le uve a bacca nera. Già da qualche settimana è iniziata la vendemmia delle uve bianche, anticipata per gli effetti dell’andamento climatico per le produzioni sia per spumanti e bianchi aromatici e ora per i bianchi tra cui Chardonnay, Sauvignon B, Traminer Aromatico e Manzoni Bianco.

Le cantine fa sapere Coldiretti, sono alle prese con gli ultimi aspetti di carattere logistico liberando i piazzali e ultimando la sistemazione delle presse e dei macchinari necessari alla vinificazione, ma nel frattempo i produttori parlano già di annata straordinaria. È alta la qualità delle uve che ovunque si presentano sane. Anche i vigneti biologici mostrano una vigoria e uno stato sanitario che raramente si sono visti in passato. I tecnici di Coldiretti, sostengono che questo è il risultato di un andamento climatico favorevole, caratterizzato dall’alternarsi di giornate calde e soleggiate a notti fresche e ventilate.

“Saranno migliaia i lavoratori impegnati in tutto il territorio calabrese. Stante l’attuale buono stato sanitario dei frutti - commenta il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto - non resta che incrociare le dita affinché le condizioni meteo restino favorevoli. Dal “Vigneto Calabria” - aggiunge - nascono opportunità di lavoro per 13mila persone impegnate direttamente in campi, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse e di servizio, per un fatturato che è salito nel 2018 alla quota 100milioni circa, grazie alla crescita in valore di export e consumi di qualità che il vino calabrese ormai assicura”.

“Il vino calabrese è cresciuto enormemente scommettendo sulla sua identità, con una decisa svolta verso la qualità che rappresentano un modello di riferimento per la crescita dell’intero agroalimentare regionale - conclude Aceto - nel sottolineare che “distintività” e legame con il territorio sono i fattori competitivi vincenti per l’intero Made in Calabria”.