Paola, il santuario presenta il libro dedicato a San Francesco

In occasione del V centenario della canonizzazione, il santuario di San Francesco di Paola presenterà il libro del giornalista vaticanista Paolo Rodari, edito da Rubbettino, dal titolo “Francesco di Paola un eremita nel mondo”. L’evento si terrà venerdì 23 agosto alle 20 nella Basilica Antica del Santuario a Paola.

A dare voce al testo sarà l’attrice Diana Iaconetti - impegnata nel teatro d’autore con tematiche che spaziano dalla violenza di genere all’emarginazione, dalla lotta alle mafie all’impegno sociale - che interpreterà passi peculiari e cesure storico-religiose della biografia. Inoltre dispiegherà i versi de “Benedetto è il silenzio” di Nuccia Martire, poetessa contemporanea dalle intense doti liriche.

Interverranno Domenico Crupi dell’O.M. che porterà i saluti della famiglia Minima nell’anno di grazia della Canonizzazione e dedicato alla Santità; l’autore, Paolo Rodari, molto noto per aver pubblicato diversi bestseller, tra cui “Attacco a Ratzinger”(Piemme). Nel 2013 ha descritto il passaggio fra i pontificati di Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio nel saggio firmato per Giunti “La Chiesa ferita”, nel quale ha anticipato gran parte delle riforme aperte da Francesco. Il testo “Francesco di Paola un eremita nel mondo” ha vinto, all’interno dell’edizione 2019 del Premio letterario internazionale “Feudo di Maida”, il Premio speciale della Giuria “Enzo Iuffrida”.

La biografia sul Santo di Paola del Rodari è opera di consultazioni storico-scientifiche oggettive e attestate in modo fattuale tanto che l’autore ringrazia il compianto Rocco Benvenuto, Paolo Raponi e monsignor Giuseppe Fiorini Morosini perché “Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il fondamentale aiuto».

Pregnante nel testo è la figura del Santo che, in un periodo di grande dissoluzione fuori e dentro la Chiesa, sceglie il ritorno alle origini, votandosi all’isolamento come gli antichi padri del deserto per vivere il solo a solo con Dio. Un ritiro non fine a se stesso. Infatti la grotta dell’eremita diviene il centro del conforto per i bisognosi. E Francesco dona a tutti il suo amore, compiendo prodigi nel nome della carità. Modera e converserà con l’autore, Caterina Provenzano, redattrice de “La voce del Santuario”.

La prefazione alla biografia “Francesco di Paola un eremita nel mondo” è di p. Francesco Marinelli, già Correttore Generale dell’Ordine dei Minimi, il quale scrive: “Il pregio di questa biografia sta nel rivisitare il tempo, le vicende storiche ecclesiali e sociali contemporanee a Francesco, evidenziandone il tratto spirituale e umano con il quale le vive. Una biografia che si legge con piacere, tutta d’un fiato. Possa il lettore, alla spiritualità vissuta e consegnata da Francesco alla Chiesa, scoprire che la santità sta nell’incontro di Dio con l’uomo e trova il suo terreno fertile nei gesti semplici della quotidianità”.