Regionali, componenti Pd nazionale: “Oliverio faccia un passo indietro”

Sono undici i componenti dell’assemblea nazionale del Pd che hanno chiesto al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, di fare un passo indietro. Per Bianca Rende, Maria Marino, Serena Iacucci, Giuseppe Mazzuca, Antonella Lombardo, Cristina Viola, Gianluca Cuda, Marilina Intrieri, Maria Di Cianni, Maria Salvia e Sergio Contadino la sconfitta del 4 marzo 2018 avrebbe dovuto indurre il governatore a “desistere da un proposito tanto ottuso quanto personalistico”.

Per gli 11 firmatari la Calabria “chiede un cambio di metodo e di prospettiva” e chiede anche “un passo di modernità e di apertura”. Per i firmatari adesso dunque “bisogna pensare a costruire una nuova fase e un percorso che ci porti a competere alle prossime elezioni regionali. Non devono prevalere le tifoserie ma il buon senso e il ragionamento politico. Dobbiamo parlare a un elettorato deluso, riconquistare il consenso dei calabresi”.