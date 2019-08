Tennistavolo. Memorial Pasquale Amoroso, a Marina di Sibari 35 atleti da tutta Italia

Grande successo a Marina Di Sibari presso noto lido locale per il VII torneo di Tennistavolo “Memorial Pasquale Amoroso”. Due le sfide a cui hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia, in totale ben 35. Il torneo si è disputato in due giornate: il 18 agosto per le categorie assoluto maschile e femminile e riservato ai tesserati Fitet, e lunedì 19, invece, per gli amatori.

Prima dell’inizio del Memorial il Presidente dell’Asd Tennis Tavolo Insieme Gravina ho donato una t-shirt all’amico fraterno Giuseppe De Gaio, che ha ricambiato il pensiero con la maglia ufficiale del Tennis Tavolo di Castrovillari: “un onore per noi sigillare il gemellaggio con la gloriosa società calabrese”, ha affermato il Presidente Jerry Meliddo.

L’organizzazione è stata curata da Giuseppe De Gaio, presidente del tennistavolo Castrovillari e consigliere regionale Fitet Calabria. Al termine dell'evento gli organizzatori, gli atleti e gli ospiti presenti hanno colto l’occasione per brindare dandosi l’arrivederci alla prossima edizione. Un ringraziamento speciale è stato diretto a tutti i partecipanti e i proprietari della struttura ospitante per aver “onorato con cuore e gioia il riuscitissimo settimo memorial”.

I VINCITORI

Podio amatoriale: 1° class. Francesco Moretti (Gravina in Puglia); 2° class.​ Francesco Scalese (Roma); 3° class.​ Roberto Linzalone (Matera); 3° class.​ Francesco Cianciola (Bari)

Podio Assoluto Tesserati Fitet: 1° class. Antonio Sallorenzo (Spezzano Albanese); 2° class. Gianfranco Diaco (Polisportiva Reno Centese FE); 3° class. Salvatore Pugliese(Varese); 3° class. Giuseppe De Gaio (Castrovillari)