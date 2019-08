Vibo: donna travolta da un motorino davanti a supermercato

Una donna, F.R. le sue iniziali, è stata investita da una moto nel primissimo pomeriggio di oggi davanti al supermercato Conad di Vibo Valentia. La malcapitata avrebbe riportato una sospetta frattura del femore e la frattura scomposta di tibia e perone, oltre che un ematoma frontale e una contusione alla spalla destra. Trasportata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia non verserebbe in gravi condizioni. Qualche lieve escoriazione invece è stata riportata dal motociclista. Sul posto dell’incidente, in via Alcide De Gasperi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.