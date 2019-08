Solidarietà ed arte si fondono a Pizzo: stasera spettacolo per la serata di beneficenza

La condivisione e la solidarietà come missione di un gruppo di volontari, punto di riferimento nel territorio per il sociale. – Uno, mille e diversi tramonti di mezza estate da ammirare a Pizzo, lasciandosi ispirare dalle suggestioni della Città del Sole di Tommaso Campanella.

Gli ultimi giorni della vita di Murat concentrati in tre atti. – Una milonga nostalgica ballata da due tangheri internazionali.

È l’emozione insomma il filo conduttore della programmazione socio-culturale estiva della città di Pizzo. Ad esprimere soddisfazione per la forte ed assidua partecipazione registrata dagli eventi che impreziosiscono il cartellone estivo della Città del Castello Murat è l’assessore alla cultura Giorgia Andolfi che ringrazia anche a nome del Sindaco Gianluca Callipo il mondo dell’associazionismo per il contributo apportato.

Dall’evento Tommaso Campanella: il monaco che unì l’Europa nel culto egizio della Città del Sole, per citarne alcuni, a Il sogno di un re, la rappresentazione teatrale proposta dell’associazione Gioacchino Murat Onlus; fino alla A Virgineja, la commedia pizzitana che conferma il talento dell’associazione culturale e teatrale Perla.

“Tutti gli eventi promossi dal mondo dell’associazionismo – sottolinea la Andolfi – hanno dato valore aggiunto al cartellone delle iniziative che interesserà anche il mese di settembre e si concluderà ad ottobre con la rievocazione dello sbarco, dell’arresto e della fucilazione del Re Gioacchino Murat”.

The Fairies Evening. È, questo, il titolo della serata di beneficienza promossa per questa sera, dall’associazione Ali di Fata alla Villa Comunale alle 21,30. L’evento prevede anche lo spettacolo della Compagnia Teatrale Pizzitana che porterà in scena Prestami a Mugghjierita.

Venerdì 23 si torna a ballare con il Pizzo Open Air alle 19 a Pizzapundi, quartiere marino. Sarà invece possibile ammirare la rassegna d’arte Estatarte, promossa da 27 edizioni, da sabato 24 agosto a domenica 1° settembre al Museo della Tonnara. Lunedì 26 è da non perdere il corteo storico Murattiano che si terrà alle 19 nel centro storico. Alle 21,30 nel Castello Murat seguirà il concerto di musiche, arie e balli a cura dell’associazione Murat Onlus.