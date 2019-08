Incontri Impossibili, a Cleto terzo appuntamento con ‘Orfeo Incantastorie’

Al Castello di Savuto a Cleto proseguono gli “Incontri Possibili”, la rassegna organizzata dal Comune di Cleto con la Direzione Artistica di Renato Costabile.

Protagonisti della terza serata che si svolge domani sera saranno il Trio del musicista Raffaello Simeoni e Jonathan Giustini, giornalista, conduttore radiofonico e autore di saggi musicali con una performance dal titolo “Orfeo Incantastorie”, dal titolo dell’ultimo lavoro discografico di Raffaello Simeoni, ricercatore e instancabile autore, un bardo moderno capace di suonare tutti gli strumenti del mondo, di modificarli e inventarsene di nuovi e di incrociare la sua voce di tuono con lingue moderne e popolari, come l’antico sabino della sua terra d’origine.

È con l’esperienza fondamentale dei Novalia, che il cantante arriva a condensare 30 ed oltre anni di musica creando un’opera di stupefacente potenza e modernità. Al centro la celebre figura di Orfeo che attraversa il mondo e la vita in cerca del canto e di un amore. Un disco importante che incanta e ci proietta verso un futuro medioevo in cui Orfeo esorcizza le sue paure e il mondo per ritrovare e celebrare l’amore.