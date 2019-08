Divertimento in sicurezza: in 250 su una pista da ballo ed alcol a minorenni, sequestri e sanzioni

Il personale della Questura catanzarese è stato impegnato nella notte di Ferragosto in controlli volti a garantire divertimento in sicurezza.

Nel corso di tali controlli il gestore di un lido balneare del quartiere marinaro di Catanzaro è stato segnalato alla Procura per aver organizzato uno spettacolo, senza licenza e senza le opportune valutazioni della commissione tecnica sulle condizioni per la sicurezza nei locali pubblici.

Al momento del sopralluogo sulla pista stavano ballando circa 250 persone in uno spazio inadeguato, ragion per cui le danze sono state interrotte ed è stata sequestrata la pista nonché le apparecchiature per la diffusione della musica. Il personale di polizia ha anche avuto modo di verificare che il gestore forniva alcool a due ragazze minorenni e per tale motivo è stato sanzionato.

Altra irregolarità riscontrata è stata l’assenza di apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico, anch’esse obbligatorie per legge.

Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti e per i pagamenti dei diritti Siae.

L’invito rivolto a tutti da parte della Polizia è quello di segnalare eventuali irregolarità e che rispettare le regole è un dovere di tutti per garantire la sicurezza collettiva.