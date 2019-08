Gole del Raganello, un anno fa la tragedia. Oggi preghiera e fiaccolata per le vittime

Preghiera e fiaccolata. Questi i momenti in cui la Calabria vuole ricordare la tragedia del Raganello che l’anno scorso è costata la vita a 10 persone. Alle 18 di questo pomeriggio nella Chiesa Santa Maria Assunta di Civita verrà celebrata una messa in suffragio delle 10 vittime e alle 20 si terrà una fiaccolata che, partendo dalla chiesa, si chiuderà al Belvedere.

Il Comitato dei familiari delle vittime del Raganello ritorna dunque a Civita e lo fa per non dimenticare quanto accaduto un anno fa e per chiedere maggiore sicurezza. Il 20 agosto del 2018 una piena improvvisa ha travolto due gruppi di escursionisti che stavano visitando le gole e ha ucciso 10 persone, tra cui nove turisti e una guida.

Nel frattempo un mese fa la Procura della Repubblica di Castrovillari ha notificato un avviso di conclusione indagini a 14 persone (amministratori locali, operatori turistici e guide) tutti accusati a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose, omissione in atti d’ufficio, esercizio abusivo della professione. Per gli inquirenti l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile sarebbe stata ignorata.