Pomeriggio di follia nel vibonese: lei si barrica in casa, lui vuole ucciderla con un’ascia

Pomeriggio di ordinaria follia a Mileto, dove un uomo ha tentato di colpire l’ex moglie con un’accetta. Protagonista della vicenda un 49enne (S.P.C.) residente a Paravati che ha cercato di entrare nell’abitazione della donna, brandendo un’accetta e sferrando diversi colpi contro la porta dell’appartamento.

Provvidenziale è stato l’intervento dei Carabinieri. I militari della Stazione locale, infatti, sono arrivati sul posto dopo una richiesta al 112 da parte della vittima che, in evidente stato di agitazione, ha chiesto aiuto perché minacciata dal marito.

La donna, nel frattempo, si era barricata in casa in attesa dell’arrivo della pattuglia dell’Arma, rassicurata anche dalla presenza in loco di un ispettore della polizia locale.

Una volta arrivati, i militari hanno trovato una situazione tranquilla ma l’uomo, allontanatosi, era invece andato a cercare un’arma da usare per sfondare una finestra da cui procurarsi l’accesso nell’appartamento.

Tornato in auto si è infatti impossessato di un’ascia che voleva usare anche davanti ai carabinieri. Il 49enne si è così scagliato prima contro la finestra e poi verso i militari che si erano attivati per fermarlo.

I carabinieri hanno quindi schivato i colpi e, proprio in quei concitati momenti, hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino per disorientare l’uomo e placarlo. Sono riusciti pertanto ad arrestarlo: dovrà ora rispondere di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Vibo.