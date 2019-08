Incendi a Catanzaro. Vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme

Un rogo sta bruciando arbusti e macchia mediterranea in località Siano a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i DOSVF, una squadra dei Vigili del Fuoco ed un’altra CV, ed è stato richiesto il supporto di un mezzo aereo, un elicottero che ha già effettuato undici lanci.



Si sta attualmente operando per domare le fiamme, la situazione è sotto controllo, non è stato registrato alcun problema per le case e il carcere, che si trovano nelle vicinanze, anche se si è sviluppata una folta colonna di fumo. Al momento si sta procedendo alle operazione di bonifica.



Un incendio è divampato anche in via Mottola d’Amato sempre a Catanzaro. Interessato dal rogo è un uliveto e della macchia mediterranea vicino a delle abitazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per circoscrivere e spegnere l’incendio evitando che possa propagarsi fino all’abitato. Il presunto autore del rogo è stato bloccato dagli abitanti della zona e sul posto è arrivata la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.