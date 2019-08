Morta la donna caduta dal balcone a Parghelia. I familiari donano gli organi

Non ce l’ha fatta A.S., la donna precipitata dal balcone di casa a Parghelia mentre si trovava in vacanza (QUI). Le ferite riportate a seguito della caduta non le hanno dato scampo e la 30enne, originaria di Napoli, è deceduta all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove era stata trasportata in elisoccorso dopo l’incidente.

La donna stava trascorrendo le vacanze con la famiglia, il marito e due figli, e anche insieme alcuni amici, tutti sordomuti.

Dopo la disgrazia, avvenuto lo scorso 16 agosto, la donna era stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato di Tropea e la mobile di Vibo Valentia che avevano avviato le indagini.

Numerose le ipotesi al vaglio degli investigatori ma quella prevalente sembra, a questo punto, proprio l’incidente. Gli organi della 30enne sono stati espiantati per la donazione.