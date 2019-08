Acquaro, bruciate le luminarie per la festa di San Rocco. Avviate le indagini

Ancora guai ad Acquaro, dove nella notte ignoti hanno dato alle fiamme le luminarie installate per la festa di San Rocco. Una parte degli impianti è stata incendiata anche davanti ad alcune abitazioni, rischiando di provocare delle conseguenze peggiori.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che non escludono alcuna pista. Non è infatti chiara la motivazione del gesto, dal momento che i festeggiamenti si sono chiusi la scorsa domenica e ieri mattina la ditta ha iniziato lo smontaggio dell’illuminazione, lasciando i pezzi poggiati lungo la strada in attesa del ritiro. Durante la notte il danneggiamento.