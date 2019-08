Paola, “beccato” dai forestali con 20 tonnellate di legna. Denunciato

Dovrà rispondere del reato di furto e deturpamento di bellezze naturali, un 53enne denunciato dai carabinieri forestale di Paola.

L’uomo è infatti accusato di aver abbattuto un pregiato albero di faggio senza autorizzazione e, dopo averlo depezzato, di aver caricato sul proprio autocarro circa 20 quintali di materiale legnoso ricavato dalla pianta. Il tutto all’interno di un sito di importanza comunitaria (Sic) tra i comuni di Montalto e Paola.

Il 53enne si sarebbe introdotto in un fondo di proprietà del Comune di Paola, in località “Bivio di Luta” per appropriarsi indebitamente del legname, ma durante il controllo è stato “beccato” dai militari, che lo hanno denunciato e hanno sequestrato le attrezzature e riconsegnato all’ente il legname ricavato dal taglio.