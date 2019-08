Lunedì 12 agosto si è svolto a Cerenzia per la prima volta un evento internazionale di danza "Cerenzia in danza". Un evento voluto fortemente da Francesco Nigro, ballerino professionista della compagnia di danza del teatro di Dortmund.

Francesco Nigro è stato balllerino della Scala di Milano, successivamente passa all'AIDA e acquisisce la laurea in ballerino presso l'accademia di Dresda in Germania. E' stato lui a voler realizzare proprio nel suo paese di origine (Cerenzia), questo galà di danza invitando artisti internazionali,

Questa sua idea, nasce dal fatto di fornire una visione professionale di un’attività che nel circondario è relegata a mero hobby e passione nonché avvicinare i non intenditori a tale forma artistica e consentire loro di sperimentare, almeno per una sera, le fortissime emozioni che la danza può dare.

Con lui sul palco si sono esibiti ben 13 ballerini da tutto il mondo : Monica Fotescu-Uta, Javier Cacheiro Aleman, Jean Baptiste Plumeau, Sophie Flannery Prunes Vergeres, Vivian Wang, Vincenzo Timpa, Ester Ferrini, Stefania Mancini, Alicia Varela Carballo, Denise Chiarioni, Giuseppe Salomone, Giordano Bozza e lui Francesco Nigro, Oltre ai ballerini, anche ospiti internazionali: la pittrice tedesca che dipinge su tessuti Sarah Jil Niklas Artist e due cantautrici italiane della musica popolare napoletana Cristina Vetrone e Lorella Monti. Una serata indimenticabile per tutti i presenti, che sicuramente avrà un seguito.

La serata è stata condotta egregiamente da Paola Emanuele (nota presentatrice) e Franco Caridà (noto speaker radiofonico). Si ringrazia lo stesso Francesco Nigro e la sua famiglia per aver portato il mondo della danza a Cerenzia.