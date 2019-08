Calcio. Serie B: Mazzotta torna ad indossare la maglia rossoblù

Il Football Club Crotone ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mazzotta. A renderlo noto è la stessa socità.



Si tratta di un vero e proprio rientro a casa per l’esterno siciliano. Nato a Palermo il 2 Agosto 1989, Mazzotta aveva trascorso 5 anni addietro la sua ultima stagione con la maglia rossoblù, casacca che ha indossato dal gennaio 2011 al giugno 2014 collezionando ben 115 presenze e venendo premiato come miglior terzino della cadetteria.

Prima e dopo il Crotone, Antonio ha indossato le maglie di Lecce, Pescara, Cesena (anche in serie A), Catania, Frosinone e Palermo per un totale di ben 253 presenze in serie B.

Dotato tecnicamente, fa della corsa e della resistenza le sue armi migliori e garantisce tanta spinta e sovrapposizioni sulla fascia. I tifosi rossoblù lo conoscono molto bene e hanno già avuto modo di vedere e applaudire le sue giocate.



Il calciatore ha sottoscritto un accordo, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, che lo legherà alla società pitagorica fino al 30 giugno 2020 con con opzione di rinnovo per la stagione successiva.