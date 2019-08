Week end di controlli a Crotone: nel mirino 12 veicoli, multe e denunce per guida in stato di ebrezza

Nell’ambito dell’operazione di Polizia stradale denominata “Stragi del Sabato sera” conclusa nel fine settimana lungo le arterie cittadine del capoluogo crotonese, risultano in tutto controllate 12 persone alla guida di altrettanti veicoli sottoposti a controlli etilometrici.

Tra questi 1 conducente denunciato e un altro multato anche 1 conducente per guida in stato di ebrezza; 1 patente ritirata e un’altra contravvenzione per mancata revisione periodica dell’autoveicolo. Le Volanti proseguiranno i loro servizi per tutta la stagione estiva per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare comportamenti pericolosi alla guida.