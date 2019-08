Scontro frontale a Roccella: cinque feriti. Intervenuto l’elisoccorso

È di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina sulla statale 106 vicino il cimitero di Roccella Jonica. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Punto con a bordo tre anziani, e una Renault Twingo con due persone, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro, personale dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto di strada e i sanitari del 118 per le cure del caso.

A causa delle ferite riportate da una delle cinque persone è stato necessario far intervenire l’elisoccorso, che è atterrato lungo la statale. Al momento il tratto di strada interessato è stato chiuso e il traffico deviato.