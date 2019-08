A Onde di jazz MutaMenti stregati... dalla Luna

Sono cinque i palchi dove i lettori di MutaMenti daranno vita a diversi reading per l’evento “MutaMenti stregati... dalla Luna”, inserito nella II edizione di Onde di Jazz. Domani, martedì 20 agosto, si terrà una manifestazione in cui le suggestioni jazz e i versi declamati alla Luna e per la Luna animeranno il lungomare di Crotone. Il tutto per onorare l’allunaggio noi di MutaMenti abbiamo inteso dedicare l’edizione di Onde di Jazz alla luna.

Così Demetrio Sposato leggerà sul lungomare Gramsci (all’altezza del ristorante Ercole), Enrico Le pera lungomare Colombo (nei pressi del bar Giorgio), Alessandro Riga nei pressi del Columbus bar, Rodolfo Calaminici alla Lega navale.

Il 20 luglio 1969 l’uomo metteva piede sulla Luna. Un sogno nato con le nostre origini si realizzava. Sono trascorsi cinquant’anni da un evento epocale della storia umana. Il 20 luglio alle 22:17, ora italiana, noi toccavamo l’astro a cui si rivolgevano i grandi poeti con le domande essenziali sulla vita e sul destino. Cinque testimonial d’eccezione leggeranno, sui palchi dove si esibiranno le band. versi celebri dedicati da poeti alla luna.

Ecco chi saranno questi speciali lettori: Demetrio Sposato, dominatore dell’azzurro, alchimista tra vento e mare, vice campione ai Mondiali Empel Youth Sailing World Championship 2019; il pluripremiato Enrico Le Pera, regista, sceneggiatore e produttore in Italia e negli Stati Uniti; Alessandro Riga, Bailarin Principal della Compania Nacional de Danza di Madrid, diretta da José Martinez, talento riconosciuto della danza nazionale; Rodolfo Calaminici, fondatore e regista del gruppo teatrale di Pagliarelle, è da anni impegnato a portare in scena le commedie di Eduardo, in lingua originale o tradotte in dialetto calabrese, con attori non professionisti provenienti dalle aree periferiche della città.