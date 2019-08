PjF, grande attesa per Gegè Telesforo & Dario Deidda a Corigliano Rossano

C’è grande attesa a Corigliano Rossano per la tappa del Peperoncino Jazz Festival e il concerto di Gegè Telesforo & Dario Deidda. L’evento, che si inserisce nella rassegna itinerante nelle più belle località calabresi, si terrà questa sera. Così prima dell’inizio della “cinque giorni” all’insegna del Cetraro Jazz (in programma dal 20 al 24 agosto nel centro storico della località famosa per il suo attrezzato Porto Turistico con artisti del calibro di Marcondiro, Joyce Yuille, Danilo Rea & Peppe Servillo Duo, Roberto Gatto Trio e Nicky Nicolai & Stefano Di Battista Quartet), il festival musicale più piccante d’Italia farà tappa a Corigliano Rossano, già teatro, lo scorso 4 agosto, dell’indimenticabile esibizione del super trio Erskine/Gomez/Moroni, che ha mandato in visibilio i numerosissimi spettatori accorsi per l’occasione anche dalla Puglia e dalla Basilicata nello splendido chiostro di Palazzo San Bernardino.

A fare da scenografia all’evento sarà il Castello Ducale, dove, dopo gli strepitosi successi degli scorsi anni - di cui sono stati protagonisti artisti del calibro di Sarah Jane Morris, Nick The Nightfly, Joe Barbieri, Danilo Rea, Roberto Gatto, Wlter Ricci e Sagi Rei con Ryan Kilgore - grazie alla virtuosa sinergia tra la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Stasi e le associazioni cittadine LiberaMente Onlus e White Castle e alla rinnovata (per l’ottavo anno consecutivo) joint-venture con il “Corigliano Jazz & Soul” (evento ideato da Andrea Caroli e Gioacchino Campolo), si esibirà il trio del grandissimo Dario Deidda (unanimemente considerato uno dei migliori bassisti al mondo, vanta collaborazioni, tra gli altri, con Michel Petrucciani, Tom Harrell, Randy Brecker, Marcus Miller, Vinnie Colaiuta ma anche con Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Ivano Fossati), con Domenico Sanna al pianoforte, il giovane talento della batteria Michele Santoleri e, in qualità di special guest, il carismatico Gegè Telesforo

Vocalist che conosce e pratica come nessun altro lo “scat” (forma di canto jazz basata sull'improvvisazione vocale), tanto da essere considerato dalla critica internazionale come uno degli innovatori dello “scat singing”; vincitore, per ben nove anni consecutivi (2010-2018), del prestigioso Jazzit Award nella categoria “Best Male Voice”; polistrumentista, compositore, conduttore e autore di programmi radiofonici (Capital Groove Master) e televisivi (protagonista, tra l’altro, di tutte le trasmissioni di Renzo Arbore), Gegè Telesforo è anche un appassionato e un profondo conoscitore di musica, in particolare il jazz e la fusion, tanto che collabora con giornali e importanti riviste specializzate e nella sua carriera ha duettato con artisti del calibro di Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater e tanti altri.

Il quartetto presenterà "My Favourite Strings", nuovo album uscito a nome del portentoso bassista salernitano, prodotto da Gegè e distribuito in tutto il mondo da Ropeadope Records e Groove Master Edition, proponendo un repertorio che spazia dallo stile manouche di “Bye Bye Blues” allo swing irresistibile di “Air Mail Special” di Benny Goodman, fino al groove ipnotico di “Freedom Jazz Dance”.