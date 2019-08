Sparisce in mare col materassino, da Scilla lo ritrovano vicino a Messina

A lanciare l’allarme sono stati i genitori: il figlio, di 28 anni, si era infatti allontanato in mare con un materassino - a Marina Grande di Scilla, sulla Costa Viola, nel reggino - ma da ore non si avevano più sue notizie.

Scossi e impauriti i familiari hanno così allertato le forze dell’ordine che hanno fatto subito partire le ricerche, impegnando uomini e mezzi sia per terra che per mare, anche con gli elicotteri che hanno continuamente sorvolato la zona e i sommozzatori che hanno scandagliato le acque.

Una tensione che è durata tutta la notte fin quando cioè il 28enne, e fortunatamente, è stato intercettato addirittura nei pressi della vicina Messina, in Sicilia. In buone condizioni di salute è stato preso in carico dai soccorritori che lo hanno accompagnato nel porto di Scilla.