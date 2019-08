Inseguimento e spari per bloccare i fuggiaschi, 4 arresti ad Anzio: anche un calabrese

C’era anche un 28enne di origine calabrese, tra le quattro persone - due uomini di Anzio rispettivamente di 48 e 31 anni e un romeno di 28 - finite in arresto tra Anzio e Nettuno dopo un inseguimento che ha costretto gli agenti della polizia locale ad esplodere anche dei colpi di pistola a titolo intimidatorio.

I quattro - per i quali il processo per direttissima ha convalidato i fermi disponendone il ritorno in libertà e la misura del divieto di dimora - sono stati intercettati venerdì da una pattuglia sulla Nettunense mentre erano a bordo di un’auto.

I poliziotti avevamo il sospetto che fossero in possesso di droga, in particolare di cocaina, ritenendo inoltre che nella casa di uno di loro, nella zona di Casal di Brocco, lo stupefacente venisse trasformato in crack.

Per questo avevano attivato un posto di blocco, in abiti civili, e vista arrivare la loro vettura, di grossa cilindrata, gli avevano intimato l’alt ma la stessa non si era fermata ingranando la retromarcia e così tentando la fuga.

Da qui ne era scattato il breve inseguimento, con gli spari intimidatori, conclusosi quando la vettura dei fuggiaschi era finita contro un marciapiede e poi accerchiata da altre auto della polizia, arrivate nel frattempo.

I quattro sono stati così perquisiti e proprio negli slip del 28enne calabrese è stato trovato un portamonete contenente 51 involucri di crack e altri due di cocaina (per circa 20 grammi) mentre nel locale che gestisce, dietro al bancone delle bevande, gli agenti vi hanno poi scoperto due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

All’uomo sono stati sequestrati anche 125 euro in contanti; altri 450 euro, invece, erano nella disponibilità del 48enne di Anzio nella cui abitazione, poco dopo, è stato ritrovato un frullatore ancora intriso di una sostanza bianca che si ritiene sia proprio della cocaina, così come della sostanza da taglio e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Quanto al 28enne romeno, questi aveva con sé 170 euro.

Al termine tutti e quattro sono stati così arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.