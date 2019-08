Minacce e violenze anche davanti alle figlie. Arrestato 38enne

Un reggino di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. È successo nella zona sud del capoluogo, dove è intervenuta una volante dopo la segnalazione di un uomo che aveva degli atteggiamenti violenti nei confronti della moglie.

Gli agenti hanno quindi attivato i protocolli Eva e Liana e intercettato la donna per strada, in evidente stato di agitazione, mentre il coniuge, poco distante, inveiva nei suoi confronti.

La 39enne alla vista del personale delle Volanti e in preda ad una crisi di pianto, ha esortato gli agenti a non lasciarla sola con l’uomo, che poco prima l’aveva percossa.

Rassicurata, ha raccontato e poi formalmente denunciato una serie di condotte violente del marito durante la vita coniugale, anche in presenza delle due figlie minori, ed è stata quindi portata in ospedale per le cure opportune.

Il 38enne, in evidente stato di agitazione, è stato arrestato per maltrattamenti e minacce aggravate, arresto convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, Domenico Stilo.