Angitola, il commissario bonifiche riapre Foce

Il Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, Giuseppe Vadalà, ha disposto la riapertura della foce del fiume Angitola. La decisione è stata presa per evitare un nuovo allagamento della zona in cui è sita la ex discarica comunale chiusa ormai dalla metà degli anni ‘90.

A darne notizia è il Sindaco Gianluca Callipo precisando che l’intervento odierno, sollecitato anche dalla Capitaneria di Porto, fa seguito alla richiesta già inoltrata dall’Amministrazione Comunale nelle scorse settimane.

Il Commissario, inoltre, effettuerà anche i lavori di spostamento e messa in sicurezza dei rifiuti che si trovano nel lato esposto alle deviazioni del corso d’acqua.