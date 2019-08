Bimba si sente male. Trasferita a Torino con un aereo militare

Era in vacanza a Mileto con la sua famiglia, a casa dei nonni, quando ha avuto un malore e febbre alta. E dopo qualche giorno una bambina di 18 mesi è stata quindi trasferita nel centro medico specializzato Regina Margherita di Torino, a bordo di un C130 dell’Aeronautica militare partito da Lamezia Terme.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la bambina ha iniziato a star male ed è stata quindi portata all'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia, dove, dopo un primo intervento, è stata ricoverata nel reparto di Pediatria.

È rimasta nella struttura per un paio di giorni, fino a quando con l'aggravarsi delle condizioni di salute i sanitari hanno deciso di trasferirla nel reparto di rianimazione dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Qui i medici hanno diagnosticato un blocco renale, e hanno quindi deciso di sottoporla, in regime di anestesia totale, alla dialisi. La dialisi non ha fatto migliorare la piccola, e per questo motivo ieri sera la bimba è stata trasferita in Piemonte a bordo del mezzo dell’aeronautica.