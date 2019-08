A Mormanno è ora di ridere con Biagio Izzo

È tempo di comicità a Mormanno che domani, domenica 18 agosto, ospiterà il one man show di Biagio Izzo. Dopo le grandi performance musicali di Rossana Casale, Enrico Ruggeri ed i Sud Sound System è arrivato il momento delle risate nel calendario di appuntamenti estivi dell'Agosto Mormannese, ideato dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Giuseppe Regina, e sostenuto dal finanziamento della Regione Calabria per la cultura.

Nella splendida cornice del Faro Votivo si esibirà Biagio Izzo con "È tutto un recito”, un monologo esilarante, una performance esplosiva, divertente e di gusto. Alle 21.30 il comico poterà in scena tutta la sua comicità in un imperdibile appuntamento con la risata in un one man show dai tratti esilaranti.

“È tutto un recito, è tutto un finto, è tutto un barzelletto per ridere” così sentenziava Biagio Izzo ai tempi gloriosi di Telegaribaldi. Ora Izzo porta sulla scena un imperdibile appuntamento con la comicità con l'unico scopo di far ridere e divertirsi insieme, riflettendo sulle grandi verità della vita di tutti i giorni, ma senza dimenticare la verve napoletana che da sempre ha reso il repertorio dell’artista inimitabile e appassionatamente amato dal suo pubblico televisivo e teatrale.