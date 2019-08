Sbatte la testa contro container e muore. Incidente sul lavoro a Monasterace

Stava facendo una manovra di retromarcia a bordo di un trattore, quando si è affacciato dall'abitacolo sbattendo la testa contro un container posizionato a ridosso dei binari. È deceduto per le lesioni riportate nell'urto l’operaio di 45 anni di Fuscaldo, dipendente di un'impresa impegnata nell'esecuzione di lavori nella stazione ferroviaria di Monasterace.

Dopo l’incidente i colleghi hanno prestato i primi soccorsi, in attesa del personale del 118 che, arrivato sul posto, ha constatato il decesso. Sul posto, per i rilievi, sono poi arrivati anche i carabinieri di Monasterace e della Compagnia di Roccella Jonica. Il mezzo a bordo del quale si trovava la vittima ed il cantiere in cui si é verificato l'incidente sono stati sequestrati dalla Procura della Repubblica di Locri.